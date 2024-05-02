انطلاق الملتقى السنوي لنادي صيادلة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية

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تحديث الممارسات الصحية

الدمام - شريف احمد - أطلق مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني، اليوم الخميس، أعمال الملتقى السنوي لنادي صيادلة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الذي تنظمه ”صحة الرياض“ بالتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في وزارة الصحة.ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مجال الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والقوانين والرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.كما يتناول الملتقى آخر المستجدات حول تفعيل المنصة الوطنية للرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ”رقيب“.وأكد الدكتور حسن الشهراني، حرص ”صحة الرياض“ الدائم على تبني وتنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية التي تصب في مصلحة المريض أولا، ومن ثم تسهيل وتحديث الممارسات الصحية بما يتوافق مع أحدث ما توصلت إليه المراجع العالمية.وأوضح رئيس الملتقى السنوي ونائب رئيس النادي السعودي لصيادلة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الدكتور محمد العنزي، أن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة من شأنه أن يعزز دور الكادر الصيدلي عموما، ودور أمناء عهد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بصفة خاصة، وتبقيهم على اطلاع على أحدث النشاطات العلمية والعالمية المتعلقة بمجال تخصصهم.