شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط مخالفًا بالرعي في محمية الملك سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مخالف باقتلاع الأشجار بالمدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية لاقتلاعه عددًا من الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للمركز الوطني لتمنية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.