شكرا لقرائتكم خبر عن "منزل منتصف الطريق" يخلص 62 متعافيًا من المخدرات بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى تجمع القصيم الصحي، ممثلاً في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم، بتخريج دفعة جديدة من المتعافين من آفة المخدرات ضمن برنامج ”منزل منتصف الطريق“.

وشهد الحفل تسليم شهادات التخرج للمتخرجين بعد أن أكملوا بنجاح جميع مراحل البرنامج العلاجية والتدريبية والتأهيلية، والتي استمرت على مدار تسعة أشهر.

وارتفع إجمالي عدد خريجي ”منزل منتصف الطريق“ منذ افتتاحه إلى 62 متعافياً، ليُسهم البرنامج في رحلة إعادة تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع كأفراد فاعلين. رعاية وتأهيل المتعافين أكد تجمع القصيم الصحي على أن البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة في ”منزل منتصف الطريق“ تهدف إلى توفير بيئة آمنة مرحلة انتقالية للأشخاص المتعافين. وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المتعافين على التأقلم مع حياتهم الجديدة والانخراط في المجتمع بشكل ملائم وطبيعي، وذلك لضمان عدم عودتهم إلى التعاطي مرة أخرى. برنامج الماتريكس لعلاج الإدمان ويُقدم ”منزل منتصف الطريق“ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا شاملًا يتوافق مع الدين والقيم، ويهدف إلى مساعدة المدمن على التعافي من الإدمان ومواجهة تحديات الحياة.

يعتمد البرنامج على ”برنامج الماتريكس“ لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى وضع خطة علاجية مُفصّلة من قبل فريق مختص يشمل استشاري طب الإدمان، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، الكادر التمريضي، مرشدًا دينيًا، ومرشد التعافي ومسؤولي الأنشطة التأهيلية.

وبين أن الخطة العلاجية تتوزع على ثلاثة مراحل وتستمر تسعة أشهر يتم فيها إعادة بناء السلوك والمفاهيم من خلال تدخلات علاجية شاملة، من خلال كادر صحي متخصص يشمل استشاري طب الإدمان، أخصائيًا نفسيًا، أخصائيًا اجتماعيًا، الكادر التمريضي، مرشدًا دينيًا، ومرشد التعافي ومسؤولي الأنشطة التأهيلية.