شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح المناحل بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح المناحل في المحمية، وفق الضوابط والإجراءات الفنية، وذلك انطلاقًا من رؤية الهيئة في تنمية الحياة الفطرية وحمايتها، وتعزيز دور النحل في تلقيح النباتات والمحاصيل الزراعية فيها، وهو ما يتوافق مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.ويأتي القرار استشعارًا من الهيئة بأهمية النحل في النظام البيئي وإسهاماته الحيوية في تلقيح 90% من النباتات البرية المزدهرة، و87% من المحاصيل الزراعية في العالم، وتُمثل المحمية بيئة نموذجية لتكاثر أعداد النحل؛ مما يسهم في رفع نسبة تكاثر النباتات والأشجار المحيطة، ويعزِّز من جهودها المبذولة عبر إستراتيجيتها لتنمية الغطاء النباتي وحمايته من الرعي والاحتطاب الجائرَيْن، على أن تكون فترة التصريح بدءًا من 01 مايو الجاري وحتى منتصف أكتوبر 2024، مع أهمية التزام النَّحال بالاشتراطات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.شروط إصدار التصاريحوضعت الهيئة 14 ضابطًا وشرطًا لإصدار تصاريح المناحل فيها، بحيث تضمن سلامة البيئة وضمان استدامتها، ومن أبرزها: منع وضع المناخل المتنقلة داخل الروضات، والالتزام باستخدام الطرق الترابية الحالية حول المناحل، وعدم فتح طرق جديدة للحفاظ على الغطاء النباتي، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى نظافة المنطقة، وتلافي رمي المخلفات بجميع أنواعها، وتقديم الطلبات من خلال الرابط الآتي: https://apiarylicenseskarnr.paperform.co/، وسبق القرار عقد المحمية ورشة عمل في العاشر من مارس الماضي في مدينة الرياض، بعنوان "اشتراطات وإجراءات إصدار تصاريح المناحل في محمية الملك عبد العزيز الملكية"؛ لتوعية النحالين المشاركين بالضوابط والمعايير.وتهدف الهيئة من خلال بدء استقبال طلبات إصدار المناحل، إلى تعزيز دور النحَّالين المحليين في زيادة الإنتاج السنوي للعسل والمنتجات النحلية، وفق أفضل المعايير المحلية والدولية مما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة وتوفير الفرص الاقتصاديين للمواطنين، فيما تتوزع مواقع المناحل في المحمية بين "روضة الخشم" بواقع 31 منحلًا، و"روضة أم الذيابة" بـ 43 منحلًا.