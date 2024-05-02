شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث جهود المملكة الإنسانية مع وزيرة خارجية السلفادور والان نبدء بالتفاصيل

جهود المملكة الإنسانية

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأشادت ألكسندرا هيل تينوكو بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة بمختلف أنحاء العالم.