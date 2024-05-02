شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رياح شديدة على العلا وخيبر في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، من رياح شديدة على محافظتي العُلا وخيبر.وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تتراوح سرعتها بين 49-40 كم/ساعة.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير.



في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.