شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتصدر.. 136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

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الخبر ومطار الدمام

أمطار جازان

الدمام - شريف احمد - سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ63.00 ملم في القاعدة الجوية - الظهران، و59.6 في محافظة بقيق، وذلك ضمن 11 منطقة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 136 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأول الأربعاء، حتى التاسعة من صباح أمس الخميس، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، والباحة).وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في محطة رصد مرات 12.8 ملم، وفي خف - الدوادمي 12.4 ملم، فيما سجّلت العفيرية - رنية بمنطقة مكة المكرمة 3.6 ملم.وسجلت منطقة القصيم في رياض الخبراء 42.5 ملم، و12.4 في عنيزة.وفي المنطقة الشرقية التي تصدرت كميات الهطول سجلت محطة الخبر 39.00 ملم، ومحطة مطار الدمام (36.2) ملم.وفي عسير سجلت محطة عضاضة - أبها 27.6 ملم، و17.2 ملم في المركز الوطني للأرصاد - أبها-، وفي منطقة حائل سجلت محطة مطار حائل 3.2 ملم، و2.5 ملم في حائل.فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 1.6 ملم في محطة مطار عرعر.وفي منطقة جازان سجلت الفارس- الريث 4.2 ملم، وفي نجران سجلت محطة مطار شرورة 22.5 ملم.فيما سجلت منطقة الباحة في بلجرشي 11.8 ملم، و5.6 ملم في الباحة.ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ24 ساعة الماضية، يمكن زيارة هذا الرابط.