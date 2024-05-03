شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار هطول الأمطار على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار متوسطة الى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد، تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما يُتوقع هطول امطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.