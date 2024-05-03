شكرا لقرائتكم خبر عن عبر مشروع "عيناي".. "سدايا" توظف الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وظفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب عبر مشروع "عيناي"، لاكتشاف الحالات المصابة باعتلال الشبكية السكري والكشف المبكر عن الإصابة.
ويستخدم المشروع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور قاع العين لدى مرضى السكري، لاكتشاف الحالات المصابة باعتلال الشبكية السكري والكشف المبكر عن الإصابة.
- تسريع فرز الحالات المصابة، ما يقلل من التكاليف والوقت الذي يقضيه الأطباء في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.
- اكتشاف اعتلال الشبكية السكري، وتحديد الإصابة عن طريق تحليل صورة قاع العين لمرضى السكري بشكل دقيق وآمن.
ويستخدم المشروع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور قاع العين لدى مرضى السكري، لاكتشاف الحالات المصابة باعتلال الشبكية السكري والكشف المبكر عن الإصابة.
مميزات مشروع- تمكين الأطباء من اكتشاف المرض خلال المراحل المبكرة، وتقديم العلاج في الوقت المناسب.
- تسريع فرز الحالات المصابة، ما يقلل من التكاليف والوقت الذي يقضيه الأطباء في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.
- اكتشاف اعتلال الشبكية السكري، وتحديد الإصابة عن طريق تحليل صورة قاع العين لمرضى السكري بشكل دقيق وآمن.