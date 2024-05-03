شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

تبادل وجهات النظر

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان نصر الدين إسماتولو.جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في عاصمة جمهورية غامبيا بنجول.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي.