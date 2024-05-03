مساند يوضح ضوابط استخراج تأشيرة ثانية للعمالة المنزلية

ويسمح النظام للمواطنين ومن في حكمهم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وفق القدرة المالية على ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 24 سنة لـ الأعزب/العزباء.

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كما يتم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة وفق القدرة المالية أيضًا على أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على تأييد من التأهيل الشامل.