شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد حساب المواطن وطريقة الاستعلام عن الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - مواعيد حساب متابعات الخليج 365 تكاد تكون ثابتة ولا يحدث عليها تغيير يذكر إلا في حالات استثنائية تم تحديدها في البرنامج على سبيل الحصر وفيما عدا تلك الحالات لا يتم تأجيل موعد صرف الدعم أو تقديمه كما يتفاوت موعد صدور نتائج الأهلية لكنه في جميع الأحوال يسبق إيداع الدعم.

نتائج الأهلية

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية بشكل دوري قبل موعد إيداع الدعم حيث تتم دراسة الطلبات الجديدة والسابقة بشكل دوري لمعرفة مدى مطابقتها لشروط حساب متابعات الخليج 365، وبعد دراسة الطلبات تصدر نتائج الأهلية وفي حال كان الشخص مؤهلًا وتتوفر فيه شروط الاستحقاق يتم صرف الدعم في دورة الدفع التالية للإعلان عن نتائج الأهلية.

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استعلام نتائج الأهلية

وبعد صدور الأهلية يمكن للمستفيد الرئيسي أو المستفيد المستقل الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج ثم الانتقال إلى الدفعات واختيار الدفعة الأخيرة ثم استعراض الأهلية.

وفي حال كانت الأهلية غير مؤهل يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال مدة 90 يومًا من إعلان نتائج الأهلية.

ويتم دراسة الاعتراضات بشكل دوري والإعلان عن نتائجها مع نتائج الأهلية التالية للموافقة فمثلًا إذا تم الموافقة على الاعتراض بعد 10 إبريل تصدر الأهلية ويصرف الدعم في مايو أما إذا تمت الموافقة بعد 10 مايو فتصدر الأهلية في يونيو وهكذا.

مواعيد حساب متابعات الخليج 365

وهناك عدد من مواعيد حساب متابعات الخليج 365 الهامة التي يجب التركيز فيها ومتابعتها بشكل دوري ومن أبرزها ما يلي:

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

والحقيقة فإن هذه الخطوة لا يوجد لها وقت محدد طالما تم الإعلان عن استمرار التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 فيمكن لأي شخص التقديم في أي وقت دون التقيد بموعد محدد.

نتائج الأهلية

بعد التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 تصدر نتائج الأهلية كما سبقت الإشارة ولا تقتصر نتائج الأهلية على المسجلين الجدد بل تشمل ما يلي:

المسجلين حديثًا في البرنامج. من سبق له التسجيل وطلبه مكتمل. أصحاب الاعتراضات المقبولة.

صرف الدعم

الموعد الثالث والأهم هو موعد صرف الدعم ويتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تأجيله ليوم واحد أو تقديمه ليوم واحد إن تصادف يوم الإيداع مع إجازة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع.