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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض "وعينا أمن" بتعليم مكة الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الإثنين المقبل، معرضًا توعويًا بعنوان (وعينا أمن) وتستضيف فيه عددًا من الجهات الحكومية والخاصة.
ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام إلى رفع مستوى الوعي الذي يحقق الأمن بمفهومه الشامل، ويستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وذلك بقاعة المعارض والمؤتمرات.
إلى جانب التحذير من الجرائم المعلوماتية ، والتوعية بكل مايعزز الصحة الجسمية والنفسية، والوقاية من كافة أشكال المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويصاحب المعرض في يومه الأول محاضرة بعنوان: "جهود ملوك المملكة العربية السعودية في بسط الأمن وحفظة وتعزيز اللحمة الوطنية وتنمية البلاد، وواجبنا تجاه هذه المكتسبات" يقدمها الدكتور صالح الفريح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى.
ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام إلى رفع مستوى الوعي الذي يحقق الأمن بمفهومه الشامل، ويستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وذلك بقاعة المعارض والمؤتمرات.
أركان متنوعةوتشارك الجهات بأركان متنوعة تتناول مختلف مجالات التوعية من أهمها التوعية بأهمية السلامة الفكرية، وتعزيز الولاء للدين ثم المليك والوطن، وتنمية قيم المواطنة المسؤولة في البيئات الواقعية والافتراضية.
إلى جانب التحذير من الجرائم المعلوماتية ، والتوعية بكل مايعزز الصحة الجسمية والنفسية، والوقاية من كافة أشكال المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويصاحب المعرض في يومه الأول محاضرة بعنوان: "جهود ملوك المملكة العربية السعودية في بسط الأمن وحفظة وتعزيز اللحمة الوطنية وتنمية البلاد، وواجبنا تجاه هذه المكتسبات" يقدمها الدكتور صالح الفريح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى.