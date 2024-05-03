شكرا لمتابعة خبر عن الإسعاف الجوي يباشر حادث مروري على طريق الليث – جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت الجهات المعنية اليوم الجمعة ، حادثاً مرورياً بين عدة مركبات على طريق الساحل الليث – جدة .

ووفقاً لصحيفة «عكاظ» ، فقد اصطدمت مركبة من طراز «يوكن» يقودها ستيني باتجاه مدينة جدة ، بشاحنة «دينا» من الخلف كانت توقفت فجأة نتيجة اصطدامها بشاحنة أخرى لنقل البضائع .

وكانت الإسعاف الجوي باشر نقل المصابين لأقرب مستشفى، بعدما بذلت الجهات المعنية جهوداً كبيرة في تحرير قائد المركبة نتيجة تضررها .