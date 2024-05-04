شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار على عدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار بين متوسطة وخفيفة على عدد من المناطق بالمملكة.

وبين الأمطار تستمر من نهاية اليوم الجمعة وحتى ظهر غد السبت على عسير وجازان ونجران. طقس عسير توقع مركز الأرصاد هطول امطار خفيفة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية وصواعق رعدية.

وبين أن الأمطار تشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وتنومة وبلقرن.

كما أطلق المركز إنذارًا برتقاليًا على الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مبينًا أنها تشهد أمطارًا متوسطة مع جريان سيول وصواعق رعدية ورياحًا شديدة السرعة. طقس جازان توقع المركز هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية وصواعق رعدية.

وبين أن هذا الطقس يشمل أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

كما أطلق المركز إنذارًا برتقاليًا على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مبينًا أنها تشهد أمطارًا متوسطة مع جريان سيول وصواعق رعدية ورياحًا شديدة السرعة. طقس نجران أطلق مركز الأرصاد إنذارً برتقاليًا على منطقة نجران، مبينًا أنها تشهد هطول أمطار متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وجريان سيول وتساقط البرد.

وبين أن هذا الطقس يشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الـ6 من صباح السبت.