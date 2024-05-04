شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. تواصل أعمال صيانة الأنفاق وجسور المشاة والان نبدء بالتفاصيل

صيانة جسور المشاة

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة الأنفاق وجسور المشاة.وقامت خلال الشهر الماضي بصيانة 10 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وأزالت المخلفات من 6000 متر مربع وصيانة 17 مضخة لسحب المياه وتنظيف وتسليك 148 من غرف التصريف وصيانة 7 جسور طرق وأودية ودهن 5250 متراً مربعاً بدهانات مضادة للكربون.يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.