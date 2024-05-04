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المدينة المنورة.. تواصل أعمال صيانة الأنفاق وجسور المشاة

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واس - ‎المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة الأنفاق وجسور المشاة.
وقامت خلال الشهر الماضي بصيانة 10 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وأزالت المخلفات من 6000 متر مربع وصيانة 17 مضخة لسحب المياه وتنظيف وتسليك 148 من غرف التصريف وصيانة 7 جسور طرق وأودية ودهن 5250 متراً مربعاً بدهانات مضادة للكربون.
الحركة المرورية على جسر

صيانة جسور المشاة

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
الحركة المرورية على تقاطع الدائري الثالث بالمدينة المنورة - واس
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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