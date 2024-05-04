شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مهرجان الألبان بالخرج.. رحلة إثرائية في سلة غذاء الأسواق الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الصحة: لم نرصد حالات جديدة بالتسمم الغذائي.. وإجمالي الإصابات 75 شخصا المدينة المنورة.. تواصل أعمال صيانة الأنفاق وجسور المشاة

مهرجان الألبان والأغذية

دعم القطاع الزراعي

الدمام - شريف احمد - يعود الزمن بالزائر مهرجان الألبان والأغذية المقام حاليًا بمحافظ الخرج، إلى فترة الخمسينات الهجرية يعايش قصة الفكرة التي حولت المكان حاضنًا لأحد أهم الصناعات الحيوية، وتحديدًا في جناح "مشروع الملك عبد العزيز الزراعي" الذي شكل نقطة تحول نحو الزراعة الحديثة في المملكة، وفق نهج اختطه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - فأسس من الخرج عاصمة لصناعة الألبان والإنتاج الزراعي، احتضنت فيما بعد كبريات المشاريع الزراعية ومصانع الألبان، فشكلت سلة غذاء تجود بخيراتها أرجاء الوطن وموردًا للأسواق الخليجية.المكان رحلة إثرائية تعرّف بأبعاد فكرة الملك عبد العزيز - رحمه الله - من المشروع عام 1354 هـ، وأهدافها بنظرة تستشرف مستقبل البلاد ، فكانت البذرة الأولى نحو تحقيق مفهوم الأمن الغذائي محليًا، وأعلن ميلاد المشروع 1358 هـ في الخرج لوفرة المياه بها على مساحة تجاوزت 24000 هكتار في كل من السهباء وخفس دغرة واستقطب لها الخبراء من الخارج، وجلبت للمشروع الآلات الزراعية المتقدمة حينها.وجاءت هوية الجناح وتفاصيل تصميم الجناح معايشة لواقع بيئة المشروع، وتنوعت المعروضات منها نماذج من أغلفة منتجات الحليب والألبان ومشتقاتها، كذلك مجموعة من الصور الفوتوغرافية توثق جوانب من تاريخ المشروع، وأخرى تبرز القيمة المضافة والمرحلة المتقدمة للمشروع آنذاك على مستوى الإقليمي من خلال زيارات قادة ورؤساء عدد من الدول والمسؤولين.ويعد المشروع الأول في استخدام الآلات والأجهزة الحديثة في مجال الزراعة في المملكة فكانت حافزا لدخول القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أضحت من أكبر المشاريع في المنطقة وتسهم بشكل كبير في توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.ويؤرخ المشروع الزراعي لمرحلة اتسمت ببعد معرفي نقل للمزارعين التقليدين السبل الحديثة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن البرامج الإرشادية والتمكين التعاوني مع صغار مربي الماشي والجانب الاستثمار، فيما يعكس أرشيف الصور المعروضة في أرجاء الجناح القيمة المضافة والمرحلة المتقدمة للمشروع آنذاك على مستوى المنطقة من خلال زيارات قادة عدد من الدول والمسؤولين.ووسط تجمع كبريات شركات الألبان وقطاع صناعة الأغذية بـ"مهرجان الألبان والأغذية" بالخرج على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، يبرز مدى إسهام "مشروع الملك عبدالعزيز الزراعي" في دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية, واستشراف أهدافه الانتفاع من العلوم والوسائل الحديثة ومنها بنك للأصول الوراثية للمحافظة على سلالات الأبقار الجيدة وخدمة المشاريع المماثلة بالمملكة.