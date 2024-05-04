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شكرا لقرائتكم خبر عن هدية المملكة.. مركز الملك سلمان يسلّم 50 طنًا من التمور لتونس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية المملكة العربية السعودية لتونس المتضمنة 50 طنًا من التمور.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، لمساعد رئيس المراسم بوزارة الخارجية التونسية لطفي الغرياني، بحضور ممثل وزارة المالية، وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في مدينة تونس العاصمة.
وأكد السفير الصقر أن المركز يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم، ما أهله ليكون من بين أبرز المراكز التي تخدم المجتمعات حول العالم.
وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، لمساعد رئيس المراسم بوزارة الخارجية التونسية لطفي الغرياني، بحضور ممثل وزارة المالية، وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في مدينة تونس العاصمة.
العمل الإنساني العالميورفع السفير الصقر بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من خدمات إنسانية للدول الشقيقة والصديقة، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تخدم العمل الإنساني العالمي.
وأكد السفير الصقر أن المركز يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم، ما أهله ليكون من بين أبرز المراكز التي تخدم المجتمعات حول العالم.
وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.