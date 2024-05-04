شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو": أسعار المواد الغذائية العالمية تواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المواد الغذائية

مؤشر أسعار الغذاء

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يوم الجمعة أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل.وأشارت المنظمة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار في شهرين متتاليين منذ أكثر من عامين.وقالت الفاو إن الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم، وأيضا الزيادات الطفيفة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية قابلها انخفاضات أكبر في أسعار منتجات الألبان والسكر.وارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 3ر0% في أبريل مقارنة بشهر مارس.وقبل شهر، كان المؤشر الأوسع أعلى بنسبة 1ر1 % من فبراير، بينما كان قد انخفض في السابق لمدة سبعة أشهر على التوالي.كانت آخر مرة ارتفع فيها مؤشر أسعار الغذاء في شهرين متتاليين في فبراير ومارس 2022، عندما تسببت أسعار الطاقة المرتفعة في ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2ر160 نقطة.وعلى الرغم من هذه الزيادات خلال الشهرين الماضيين، ارتفع المؤشر إلى 1ر119 نقطة، وهو مستوى أقل كثيرا من أعلى مستوى له.وأضافت الفاو أن أعلى زيادة في أسعار المواد الغذائية في أبريل كانت في اللحوم التي ارتفعت بنسبة 6ر1 %، وكان ذلك جزئيا بسبب الطلب المرتفع على الدواجن في الشرق الأوسط.