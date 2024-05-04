الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق نجران، جازان، عسير، وقد تمتد إلى الباحة والشرقية والرياض.

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