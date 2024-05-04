شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الملك فيصل في باكستان.. هدية المملكة تصبح معلماً لإسلام آباد والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية