شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوابات سد وادي "بيش" لتصريف 15 مليون متر مياه والان نبدء بالتفاصيل

سد "وادي بيش"

الدمام - شريف احمد - فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بوابات سد وادي "بيش" بمحافظة بيش في منطقة جازان اليوم، لتصريف 15 مليون متر مكعب مع زيادة معدل التصريف 5.7 متر مكعب / ثانية، بدءاً من اليوم لمدة 30 يوماً، لتخفيض منسوب المياه في السد عند مخزون 128,525,000م3، ولدعم النشاطات الزراعية وري المزارع وتغذية الآبار والمياه الجوفية على امتداد الوادي وزيادة الغطاء النباتي.وأوضح فرع الوزارة بمنطقة جازان، أن فتح بوابات السد جاء في أعقاب الحالة المطرية الغزيرة التي تعرضت لها مناطق جنوب المملكة والتي نتج عنها ورود سيولٍ بكميات كبيرة لحوض التخزين، واستمرار إصدار المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.ويُعد سد "وادي بيش" أحد أكبر السدود في المملكة وأطولها من حيث الارتفاع، ويستفاد من مياهه بعد تنقيتها كداعم لمشاريع تحلية المياه في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والمقيمين بمنطقتي جازان وعسير.