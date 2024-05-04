أمر ملكي بتعيين 261 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وتمنى النائب العام أن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على دوت الخليج الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
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