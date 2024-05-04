شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. النيابة العامة وفي نفس السياق، قبضت مديرية مكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما ألقت مكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.