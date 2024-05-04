شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من هطول أمطار على الرياض.. تستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات طقس الرياض غدا الأحد، منبها من أمطار بين خفيفة ومتوسطة على أجزاء من الرياض.

وتتضمن، الأفلاج والسليل والدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم.

طقس الرياض وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة السادسة من غد الأحد.

ولفت إلى أن تأثيراتها تشمل رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية .