شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة "منافس".. تعليم جدة تحتفي بالطلبة المتميزين في العام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

جائزة منافس

أخبار متعلقة "تقويم التعليم".. تثبيت مديري المدارس في مناصبهم لتعزيز الاستقرار الإداري وداع البدر.. كيف نعت الصحف العربية "مهندس الكلمة"؟

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم، فعاليات الاحتفاء بالطلاب والطالبات المتميزين في مبادرة "منافس" على مستوى المدارس ومكاتب التعليم، والتي تأتي لتعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة وإذكاء روح المنافسة بين الطلبة في جميع المجالات، وبما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الأساسية.وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أنّ التكريم يأتي تقديراً وتشجيعاً للطلاب والطالبات نظير تميزهم وتعزيزاً للثقة بأنفسهم، لتحقيق المزيد من النجاحات إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية فيما بينهم، ما ينشئ بيئة دراسية إيجابية منافسة تعود بالفائدة على الجميع وصولاً بمشيئة الله لتحسين نواتج التعلم وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.وثمنت اللهيبي، دعم وزير التعليم لانطلاق جائزة منافس الوطنية والتي تأتي امتداداً لدعم القيادة الرشيدة أيدها الله وحرصهم على رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030، متمنية للطلاب والطالبات مزيداً من التميز والنجاح.يُذكر أن جائزة منافس تسعى لتحقيق جملة من الأهداف النوعية من خلال إسهامها في ايجاد طالب مميز مبادر ومنافس عالمياً، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والإتقان والانضباط والعزيمة.علاوة عن كونها تحقق رسالة وزارة التعليم في تبني قدرات ومواهب الطلبة المتميزين، وصولاً بهم إلى تبوء المراكز العالمية وتمكينهم من الابتكار وقيادة المشروعات الريادية والأعمال التطوعية للمساهمة في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.