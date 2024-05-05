تراند اليوم : بالفيديو.. مختص بالشأن العقاري يكشف مواصفات وأسعار الشقق في حي النرجس الذهبي

صحيفة الخليج 365: كشف المختص بالشأن العقاري، ماجد الحارثي، عن أسعار ومواصفات الشقق في حي النرجس الذهبي.

وقال الحارثي، في مقطع فيديو: "تبدأ أسعار الشقق من 850 ألف ريال ومساحتها 89.93 متر، وتكون عبارة عن غرفتين فقط مع موقف".

وأشار إلى أن هناك أسعار أخرى تصل لمليون وتكون مساحتها 118 متر وشقق بسعر مليون و200 وفقا للمساحة.

واستعرض مواصفات الشقة بمساحة 89.93 متر، والتي احتوت على غرفتين وموقف، ونظام سمارت فون وجبس بورد مخفي.

وأشار إلى أن الشقة بسعر مليون ريال تحتوي على 3 غرف نوم مع 3 دورات مياه، وصالة ومطبخ، ومجهزة ببورسلين من نوع جيد.

وأوضح أن المبنى السكني يحتوي على مصعد وموقف للسيارات وتكييف مركزي.