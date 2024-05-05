شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. جهود تحسين المشهد الحضري خلال الربع الأول من 2024 بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تحسين المشهد الحضري في جدة

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن زراعة أكثر من 15,674 شجرة متنوعة، خلال الربع الأول من 2024.وشملت الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، والحدائق وممرات المشاة.ويأتي هذا ضمن مستهدفات زراعة 105,000 شجرة بالمحافظة، لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.وشملت الأعمال المنجزة خلال الربع الأول رفع 203,245 متراً مربعاً من المخلفات وردميات التُربة، إلى جانب صيانة 195,235 متراً من شبكات الري.

هذا بالإضافة إلى تقليم 25,700 شجرة، و 8650 نخلة، وإزالة 2372 شجرة ضارة، فيما جرى تشجير وزراعة 154 شجرة بنطاقات المدارس والمساجد والمباني الحكومية.

وتستهدف الأمانة زيادة المساحات الخضراء وإيجاد بيئة طبيعية وصحية ومواجهة لتحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية.

أنسنة الأحياء وزيادة الغطاء النباتي