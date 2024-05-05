شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يعلن تقديم موعد دفعة 78 ليكون يوم الخميس القادم والان نبدء بالتفاصيل

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أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على اكس لخدمة المستفيدين عن تقديم موعد الإيداع قائلا: يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، و سيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".