تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن لقتله آخر في مكة

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، وذلك يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
وجاء في بيان الوزارة:
“بفضل الله تعالى، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني (إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني – سعودي الجنسية) بعد ارتكابه جريمة قتل (أحمد بن عبدالله بن مبارك الزهراني – سعودي الجنسية) طعناً بأداة حادة خلال مشادة كلامية بينهما.”
وتابع البيان: “واعترف الجاني بجريمته خلال التحقيقات، وتم إحالته إلى المحكمة المختصة التي قضت بثبوت إدانته والحكم بقتله قصاصًا. وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.”
وختامًا، أكدت وزارة الداخلية على حرصها على تطبيق شرع الله تعالى وتحقيق العدل وإرساء الأمن والاستقرار.
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