شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع ليلى في الأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع مدينة ليلى في محافظة الأفلاج، في منطقة الرياض، خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت مدينة ليلى ومحافظة الأفلاج بصفة عامة هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة خلال الساعات الماضية.

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توقعات حال الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.