شكرا لمتابعة خبر عن توافد المصلين للصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توافد جمع كبير من المصلين، اليوم الأحد، إلى جامع الإمام تركي للصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وكان قد توفي الأمير بدر بن عبدالمحسن، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتعتبر آخر الأبيات التي غرد بها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على منصة إكس «الناس ما همَّها ظروفكْ.. ‏كود الذي يحزن لغمّكْ، ‏وإن شلت حملك على كتوفكْ.. ‏بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ».