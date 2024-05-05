شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار على الرياض حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الحالة تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، حتى الساعة 11 مساءً. طقس الرياض اليوم وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وحريملاء، ورماح، وضرما، وثادق، ومرات.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.