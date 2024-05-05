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شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن لمثواه الأخير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شيعت منذ قليل جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن ، من جامع الإمام تركي ، للدفن بمقبرة العود .
وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن توفى أمس السبت ، عن عمر يناهز الـ 75 عاماً ، بعد صراع طويل مع المرض .
وتوافد عدد كبير من المصلين ، عصر اليوم ، إلى جامع الإمام تركي للصلاة على الأمير الراحل .
وتعتبر آخر الأبيات التي غرد بها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على منصة إكس «الناس ما همَّها ظروفكْ.. كود الذي يحزن لغمّكْ، وإن شلت حملك على كتوفكْ.. بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ».