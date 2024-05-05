شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن لمثواه الأخير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شيعت منذ قليل جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن ، من جامع الإمام تركي ، للدفن بمقبرة العود .

وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن توفى أمس السبت ، عن عمر يناهز الـ 75 عاماً ، بعد صراع طويل مع المرض .

وتوافد عدد كبير من المصلين ، عصر اليوم ، إلى جامع الإمام تركي للصلاة على الأمير الراحل .

وتعتبر آخر الأبيات التي غرد بها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على منصة إكس «الناس ما همَّها ظروفكْ.. ‏كود الذي يحزن لغمّكْ، ‏وإن شلت حملك على كتوفكْ.. ‏بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ».