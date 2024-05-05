شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مشاركة متأهلة.. "الصحة" تعلن بدء مرحلة التصويت لجائزة "وعي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، بدء مرحلة التصويت في جائزة وعي 2023 - 2024 بموسمها السادس الذي يستمر حتى 14 مايو الحالي عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

ويأتي ذلك بهدف إشراك المجتمع في التصويت للمشاركات المتأهلة للجائزة التي تُعد إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، ويبلغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال.

وأوضحت أن عدد المشاركات المتأهلة للتصويت في جائزة وعي في نسختها الحالية، بلغ 90 مشاركة من مختلف دول العالم العربي، وذلك في 5 مسارات شملت مسار الفيلم القصير، ومسار التصوير الإعلاني، ومسار الموشن جرافيك، إضافة إلى مساري الإنفوجرافيك، والأفكار الإبداعية. التصويت للجائزة وتعد مرحلة التصويت إحدى مراحل جائزة وعي ما قبل الأخيرة في الموسم، تتاح فيها الفرصة للتصويت على مجموعة المشاركات المتأهلة في المسارات الخمسة، واختيار المشاركات الفائزة من بينها جائزة الجمهور وهي جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم، وتمنح لأعلى عشر مشاركات تصويتًا من قبل الجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

وبيّنت أنه يتم بعد مرحلة التصويت تحديد المشاركات الفائزة بـ"جائزة الجمهور"، والمراكز الأولى في الحفل الختامي.

وأشارت إلى أن طريقة التصويت تبدأ بتسجيل الدخول لموقع جائزة وعي https://waaiaward.com, ثم الاطلاع على المشاركات المرشحة، واختيار المشاركة التي تستحق التصويت، على أن يصل رابط التفعيل للمستفيد عن طريق البريد الإلكتروني، ثم التصويت.

يذكر، أن جائزة "وعي" تسعى إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي، إضافة إلى تشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي بالمجال الصحي.