شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص ارتكب مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان.. احذر العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات الرعي في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة.وأشارت إلى ارتكابه مخالفة رعي 400 رأس من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك سلمان الملكية.وأكدت أن عقوبة رعي الأغنام المخالف للنظام غرامة (200) ريال لكل رأس. ‏وأشارت إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.ويمكن الاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.