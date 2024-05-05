شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرثي "مهندس الكلمة" والان نبدء بالتفاصيل

رثاء الأمير بدر بن عبدالمحسن

وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن

الدمام - شريف احمد - لا تزال حالة الحزن تسيطر على الوسط الثقافي والفني بالوطن العربي، بعد وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمس السبت.وبكلمات مؤثرة، رثا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير بدر "مهندس الكلمة"، عبر حسابه بمنصة "إكس" وسط تفاعل كبير من الجمهور. This is a Twitter Status— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman)وجاءت كلمات الرثاء كالآتي:ياليتَها لمْ تَصْدُقِ الأخبارُوتغافلت عن حكمِها الأقدارُأستغفرُ الرحمنَ أمضى ماقضىفلكل حيٍ يومُهُ المُختارُالشعرُ دُكَّ وزُلزلِتْ أركانُهُوالبدرُ غاب فماتت الأقمارُقد أسدل الليلُ الكئيبُ ظلامَهُوتسارعت للحودِها الأشعارُيا بدرُ ماهذا ؟عهدتُك بلسمًايشفي الجروحَ فتسْكنُ الآثارُأفهكذا يا سيدّي ومعلميوأخي ومحبوبي تئنُّ الدّارُ؟أفهكذا يا من صَنَعْتَ شُعورَناتمضي فيُسدَلُ حاجبٌ وستارُأوَهكذا يا من أنَرْتَ عُقولَناتمضي فَتَهجُرُ كونَنا الأنوارُقد كنت دومًا طبَّ جدبِ قلوبنافلكم سقانا غيثُكَ المدرارُقد كنت دومًا صوتَ مجدِ بلادِنالكأنَّ حرفَكَ سيفُها البتّارُقد كنت عملاقًا عظيمًا مبهرًاإبداعهُ تحكي بهِ الأقطارُقد كنت إنسانًا كريمًا مغدقاًتُقضى بجودِ صنيعهِ الأوطارُهي هكذا الدنيا تعافُ كرامَهافيفارقُ الأفذاذُ والأخيارُما فارق البدر المنيرُ سماءَناإلّا لتحفظَ نورَهُ الأبصارُولسوف يخلد ذكرهُ وعطاءُهُما نام ليلٌ واستفاقَ نهارُوأدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.