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بكلمات مؤثرة.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرثي "مهندس الكلمة"

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لا تزال حالة الحزن تسيطر على الوسط الثقافي والفني بالوطن العربي، بعد وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمس السبت.
وبكلمات مؤثرة، رثا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير بدر "مهندس الكلمة"، عبر حسابه بمنصة "إكس" وسط تفاعل كبير من الجمهور. This is a Twitter Status— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman)

رثاء الأمير بدر بن عبدالمحسن

وجاءت كلمات الرثاء كالآتي:
البدرُ غاب
ياليتَها لمْ تَصْدُقِ الأخبارُ
وتغافلت عن حكمِها الأقدارُ
أستغفرُ الرحمنَ أمضى ماقضى
فلكل حيٍ يومُهُ المُختارُ
الشعرُ دُكَّ وزُلزلِتْ أركانُهُ
والبدرُ غاب فماتت الأقمارُ
قد أسدل الليلُ الكئيبُ ظلامَهُ
وتسارعت للحودِها الأشعارُ
يا بدرُ ماهذا ؟عهدتُك بلسمًا
يشفي الجروحَ فتسْكنُ الآثارُ
أفهكذا يا سيدّي ومعلمي
وأخي ومحبوبي تئنُّ الدّارُ؟
أفهكذا يا من صَنَعْتَ شُعورَنا
تمضي فيُسدَلُ حاجبٌ وستارُ
أوَهكذا يا من أنَرْتَ عُقولَنا
تمضي فَتَهجُرُ كونَنا الأنوارُ
قد كنت دومًا طبَّ جدبِ قلوبنا
فلكم سقانا غيثُكَ المدرارُ
قد كنت دومًا صوتَ مجدِ بلادِنا
لكأنَّ حرفَكَ سيفُها البتّارُ
قد كنت عملاقًا عظيمًا مبهرًا
إبداعهُ تحكي بهِ الأقطارُ
قد كنت إنسانًا كريمًا مغدقاً
تُقضى بجودِ صنيعهِ الأوطارُ
هي هكذا الدنيا تعافُ كرامَها
فيفارقُ الأفذاذُ والأخيارُ
ما فارق البدر المنيرُ سماءَنا
إلّا لتحفظَ نورَهُ الأبصارُ
ولسوف يخلد ذكرهُ وعطاءُهُ
ما نام ليلٌ واستفاقَ نهارُ

وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن

وأدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
MO Nasa

MO Nasa

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