شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة العامة للشورى" تحيل عدد من الموضوعات لعرضها أمام المجلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة اليوم في مقر المجلس بالرياض، وذلك للنظر إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وأقرت الهيئة في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، إحالة عدد من التقارير والموضوعات.

ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة. مجلس الشورى يشار إلى أنَّ الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.