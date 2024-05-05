شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 7" بالأسطول الغربي والان نبدء بالتفاصيل

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المفاهيم العسكرية الحديثة

الدمام - شريف احمد - انطلق في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، تمرين "الموج الأحمر 7"، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية والبرية والجوية ووحدات من حرس الحدود، إضافة إلى قوات من الدول المطلة على البحر الأحمر، وهي: الأردن، ومصر، وجيبوتي، واليمن.وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، أن تمرين "الموج الأحمر 7" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياة الإقليمية بتطبيق الفرضيات التي جرى التخطيط لها في ثلاثة مؤتمرات تخطيط شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة ونتج عنها تشكيل القوات ومجموعة من التدريبات التي تشكل جانبًا تدريبيًا مهمًا لجميع الدول المشاركة.وبين أن القوات المشاركة ستنفذ وتطبق على مدى خمسة أيام كافة المفاهيم العسكرية الحديثة من محاضرات إستراتيجية وتمارين تحاكي بيئات قتالية مختلفة تماثل الواقع لتحقيق العمل المشترك والمختلط مثل: الحروب السطحية والجوية، والحرب الإلكترونية، والتصدي لهجوم بالزوارق السريعة، وكذلك تدريبات الأمن البحري مثل: حماية خطوط الملاحة، ومكافحة التهريب، والإرهاب،والقرصنة والهجرة غير الشرعية.وأشار إلى أنه سيتم استخدام العناصر القتالية كافة من خلال "سفن جلالة الملك" والطائرات العمودية وزوارق التصدي السريع ومشاة البحرية وقوات الأمن البحرية الخاصة، إضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات القتالية.