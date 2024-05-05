شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التواصل الحضاري.. 20 متدربًا ببرنامج المهارات القيادية في التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري إبراهيم العسيري اليوم الأحد، برنامج "المهارات القيادية في التواصل لتعزيز الوعي الفكري والاجتماعي" الذي تنظمه أكاديمية التواصل الحضاري التابعة للمركز، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، في مقر الأكاديمية.

ويهدف البرنامج الذي يستمر 13 يومًا إلى تمكين 20 متدربًا ومتدربة من منسوبي ومنسوبات المدرية العامة للسجون، لتنمية المهارات القيادية في التواصل، ولترسيخ الاتجاهات الإيجابية لديهم.

كما يهدف إلى إكساب المشاركين الاستراتيجيات التدريبية المتنوعة، والأساليب التواصلية المبتكرة التي تمكِنهم من إيصال المعارف والأفكار والمهارات، وتكوين اتجاهات إيجابية لدى المستهدفين بما يطور الخدمات التي تقدمها المدربة خاصة الجانب التواصلي الإنساني.

برامج وحلقات نقاش

ويتضمن البرنامج عددًا من البرامج التدريبية، مثل: مهارات الاتصال، والحوار الفكري، والحوار المجتمعي، ومهارات الاتصال الدعوي، ومهارات التواصل الأسري، وصناعة المبادرات.

ويحتوي البرنامج على حلقات نقاش وورش عمل عن دراسة حالات واقعية، كما يمكِن البرنامج المشاركين من تطبيق 4 مقاييس علمية في الاتصال، والإنصات، والحوار العام، والمرونة.

