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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ونظيره البحريني يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في عاصمة البحرين مدينة المنامة بنظيره النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين.
ورحب البوعينين بضيفه الشيخ المعجب معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي امتداداً للزيارات المتبادلة بين الأجهزة القضائية في البلدين ومواصلة للعمل المشترك بين المنظومتين العدليتين وسبل مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين الشقيقتين السعودية والبحرين.
وأشار إلى ماتحظى به النيابة العامة في المملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة بما يعزز من كفاءة العمل القضائي في المملكة ويضمن استقلاله.
واطلع المعجب على عرض مرئي عن الأعمال القضائية للنيابة العامة في دولة البحرين وحوكمتها التقنية.
ورحب البوعينين بضيفه الشيخ المعجب معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي امتداداً للزيارات المتبادلة بين الأجهزة القضائية في البلدين ومواصلة للعمل المشترك بين المنظومتين العدليتين وسبل مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين الشقيقتين السعودية والبحرين.
النيابة العامة السعوديةوأكد المعجب على عمق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورها المستمر في كافة المجالات، خاصة في المجال النيابي وسبل تبادل المعلومات بما يحقق الأمن والأمان في دول المنطقة.
وأشار إلى ماتحظى به النيابة العامة في المملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة بما يعزز من كفاءة العمل القضائي في المملكة ويضمن استقلاله.
واطلع المعجب على عرض مرئي عن الأعمال القضائية للنيابة العامة في دولة البحرين وحوكمتها التقنية.