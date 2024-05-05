الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لدعم نمط الحياة الصحي

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وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سلطان المسيعيد، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في طب نمط الحياة من دول أمريكا والاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل والعديد من الدول العربية، ومن المملكة العربية السعودية، بدعم من وزير الصحة.
وأضاف المسيعيد أن المؤتمر في نسخته لهذا العام ينظم هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد لطب نمط الحياة، ومعرضا للابتكار الصحي يعرض به أحدث ما توصل له العلم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجال نمط الحياة الصحي، ومبادرات رياضية متنوعة، ومبادرة «اجزم»، ومنافسات الطهي الصحي، ومعرض التذوق الصحي، وفعاليات المسرح التثقيفي، وجلسات حوارية موجهة للمجتمع المحلي، إضافة للبرنامج العلمي والذي يستمر لمدة 5 أيام.
هاكاثون طب نمط الحياة:
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي.
- مبادرات رياضية متنوعة.
- مبادرة «اجزم».
- منافسات الطهي الصحي.
- معرض التذوق الصحي.
- فعاليات المسرح التثقيفي.
- جلسات حوارية موجهة للمجتمع المحلي.
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