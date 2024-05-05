شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة: إيقاف موظفين في بنك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" موظفين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها.

وجاء في بيان لنزاهة عبر حسابها على تطبيق إكس: إيقاف موظفين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم "تم إيقافه" مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية.

وأضافت: بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ 7.343.650 سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وستمائة وخمسين ريالًا.