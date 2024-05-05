714 جولة رقابية في الخبراء

وشملت الجوالات معالجة 290 من أعمال التشوه البصري، و134 من مخلفات البناء تحت الإنشاء، و75 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت وصيانة 64 من الحفريات، بالإضافة إلى 151 جولة رقابية صحية.
وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة ومواصلة الخطوات، التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة وتعزيز جودة الحياة، وذلك ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
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