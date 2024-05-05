إمكانية التظلم على المخالفات السياحية

أطلقت وزارة السياحة خدمة التظلم على المخالفات من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين برفع التظلمات ومتابعة الرد عليها. وقالت الوزارة إن ذلك يأتي اهتماما منها في توفير التسهيلات اللازمة في بيئة الاستثمارات للقطاع السياحي.



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