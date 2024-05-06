شكرا لقرائتكم خبر جهود سعودية لترسيخ شعور المجتمع بالمسؤولية البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لترسيخ شعور المجتمع بالمسؤولية البيئية، نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع صندوق البيئة ورشة عمل بعنوان «العناية بالزراعة»، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض أسبوع البيئة 2024 الذي يقام تحت شعار تعرف بيئتك بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحضر الورشة عدد من زوار المعرض، تعرفوا خلالها على الطرق الصحيحة لزراعة البذور البرية التي تتناسب مع البيئة المحلية، وطرق العناية بها، وأبرز التحديات التي قد يواجهها الذين يقومون بزراعة النباتات والبذور، إلى جانب عرض عددٍ من أنواع البذور مثل بذور الغاف، والعرفج، والسدر البري.

وتأتي هذه الورشة تشجيعًا لزوار المعرض على الزراعة والاهتمام بالبيئة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تبني الممارسات الزراعية الصحيحة؛ إيمانا من الجهات المنظمة للورشة بأهمية إشراك المجتمع في الحفاظ على البيئة والإسهام الفاعل في تنميتها.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية شاركت في معرض أسبوع البيئة من خلال حملتها التوعوية «هذي أرضك» والتي تركزّ على أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي الناجم عن ترك المخلفات وآثارها الضارة على النباتات والحيوانات، ولترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والعناية بها لتكون مستدامة جيلا بعد جيل.