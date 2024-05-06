شكرا لقرائتكم خبر جهود سعودية لترسيخ شعور المجتمع بالمسؤولية البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحضر الورشة عدد من زوار المعرض، تعرفوا خلالها على الطرق الصحيحة لزراعة البذور البرية التي تتناسب مع البيئة المحلية، وطرق العناية بها، وأبرز التحديات التي قد يواجهها الذين يقومون بزراعة النباتات والبذور، إلى جانب عرض عددٍ من أنواع البذور مثل بذور الغاف، والعرفج، والسدر البري.
وتأتي هذه الورشة تشجيعًا لزوار المعرض على الزراعة والاهتمام بالبيئة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تبني الممارسات الزراعية الصحيحة؛ إيمانا من الجهات المنظمة للورشة بأهمية إشراك المجتمع في الحفاظ على البيئة والإسهام الفاعل في تنميتها.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية شاركت في معرض أسبوع البيئة من خلال حملتها التوعوية «هذي أرضك» والتي تركزّ على أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي الناجم عن ترك المخلفات وآثارها الضارة على النباتات والحيوانات، ولترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والعناية بها لتكون مستدامة جيلا بعد جيل.
كانت هذه تفاصيل خبر جهود سعودية لترسيخ شعور المجتمع بالمسؤولية البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.