إبراز ثقافة وتاريخ المملكة في يوم جواز السفر بواشنطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن أمس الأول، عددا من الزوار بمناسبة الاحتفال بيوم «جواز السفر السنوي في واشنطن».

وعرضت السفارة لزوارها خلال الفعالية، ضمن جهودها في إبراز ثقافة المملكة وتاريخها، نبذة تعريفية عن المملكة وثقافتها المحلية، وصورا لأبرز المعالم في المملكة مثل الحرمين الشريفين والعاصمة الرياض وغيرها، وكذلك المشاريع الكبرى، إلى جانب تمكين الزائرين من الاطلاع على صور المواقع السياحية المتنوعة وتراثها العمراني.

كما شمل الاحتفال إقامة فعاليات مبتكرة مثل عرض زيارة المملكة عبر تقنية الواقع الافتراضي، وتقديم عروض متعددة عن الثقافة السعودية في مجال الأطعمة والقهوة السعودية، ونقشة الحنا والملابس التراثية لمناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى بعض العروض الفنية التي قدمها الأطفال بالملابس السعودية التقليدية.

ولفت الحضور تواجد «ركن الإبل» الذي نال إعجاب الكثر منهم صغارا وكبارا بهذا المخلوقات التي تعد رمزا لتاريخ وتراث الصحاري بالمملكة.

يذكر أن سفارات دول العالم تفتح أبوابها في هذا اليوم أمام الزوار للتعرّف على الثقافات والفنون والتراث المحلي والمأكولات وعروض الأزياء التقليدية لمختلف دول العالم المشاركة.

العروض الفنية شملت: