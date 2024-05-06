شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا: المملكة في مكانة عالمية متميزة بمؤشرات البيانات والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل



وأشارت عبر حسابها على منصة إكس، إلى أن المملكة أكدت مكانتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. مكانة عالمية - دعم سدايا في صعود 5 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD2024 للمدن الزكية في العالم.

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المملكة الأولى عالميًا في ركيزة الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقًا للمؤشر العالمي TORTOISE.

- المملكة الثانية على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي؟

منافسة عالمية وأشارت سدايا إلى أن ما سبق يؤكد:

- مكانة المملكة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

- تعزيز منافسة المملكة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

- زيادة الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

- تحسن مستوى المملكة في المؤشرات العالمية. الدمام - شريف احمد - أكد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أن المملكة نالت مراتب عالمية متقدمة في المؤشرات العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.وأشارت عبر حسابها على منصة إكس، إلى أن المملكة أكدت مكانتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.- دعم سدايا في صعود 5 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD2024 للمدن الزكية في العالم.- المملكة ضمن أوائل دول العالم في تطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لمؤشر ستانفورد الدولي 2024.المملكة الأولى عالميًا في ركيزة الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقًا للمؤشر العالمي TORTOISE.- المملكة الثانية على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي؟وأشارت سدايا إلى أن ما سبق يؤكد:- مكانة المملكة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.- تعزيز منافسة المملكة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.- زيادة الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.- تحسن مستوى المملكة في المؤشرات العالمية.