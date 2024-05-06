شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم الشرقية.. اعرف أعلى المناطق استقبالا لكميات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

كميات الأمطار الهاطلة على مناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى مناطق المملكة في استقبال كميات الأمطار، شاملا الإحصاء الفترة من التاسعة صباح يوم غد الأحد حتى التاسعة من صباح اليوم الاثنين.وجاءت أعلى كمية للأمطار بمنطقة نجران في 4 محطات شملت مطار نجران وشرورة، ونجران – بئر عسكر، وثار.كما سجلت منطقة الرياض أعلى كمية للأمطار في 3 محطات تضمنت المجمعة، والمجمعة – محطة القطار، وشقراء.وفي المنطقة الشرقية سجلت أعلى كمية للأمطار في حفر الباطن بمحطة القطار.