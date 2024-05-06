تراند اليوم : تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي في مدارس مكة بسبب موسم الحج

صحيفة الخليج 365: قررت وزارة التعليم تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ - 2024م، وذلك استثنائيا لجميع مدارس مكة المكرمة بسبب موسم الحج.

ووفقا للقرار الجديد فإن بداية الاختبارات التحريرية ستكون يوم الثلاثاء 1445/11/18هـ وتنتهي يوم الخميس 22 / 11 1445ه‍ لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي .

ويُستثنى الصف الثالث الابتدائي الذي تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الاثنين 1445/11/19 ه‍ وتنتهي الخميس 22 / 11 / 1445ه‍.

وبداية الاختبارات العملية يوم الثلاثاء 1445/11/14هـ لمدة ثلاثة أيام.

فيما تبدأ الاختبارات الشفوية عن بعد لجميع المراحل من يوم الأحد 25 / 11 / 1445ه‍ إلى 4 / 12 / 1445ه‍ ، وتتم عن طريق منصة مدرستي.

ويستمر دوام جميع العاملين في المدارس حتى 4 / 12 / 1445 هـ ويتم في هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.